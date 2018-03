Karine Le Marchand – Passi révèle être l'un de ses ex : "On était amoureux"

Mardi 27 mars 2018, le rappeur Passi était l'un des invités de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8. À cette occasion, l'artiste de 45 ans a été invité à revenir sur son histoire d'amour méconnue avec une star du petit écran...

En effet, l'animateur du show médias le plus déjanté du PAF a diffusé une séquence d'Un samedi soir à Pigalle, une émission de Thierry Ardisson récemment diffusée sur C8, dans lequel l'homme en noir lançait à son invité accompagné de Stomy Bugsy et Doc Gynéco : "Passi, est-ce que les gens savent que tu as été avec Karine Le Marchand ? Ça te gêne qu'on en parle ?" Une sortie qui avait mis le rappeur du Secteur Ä un peu mal à l'aise. "Q'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, c'est pas grave... Ça me gêne pas du tout, c'est la vie. (...) C'est le passé", avait-il rétorqué alors qu'il se faisait également taquiner par le chanteur de Vanessa.

De retour en plateau dans TPMP, Passi a simplement réagi ce mardi : "Oui c'est vrai, c'est le passé, c'est la vie. Je suis sorti avec elle un an, on était amoureux. Voilà."

Pour rappel, si Karine Le Marchand a donc été en couple avec Passi il y a quelques années, elle est aujourd'hui inséparable du rappeur et comédien JoeyStarr avec qui elle affiche sa complicité de plus en plus régulièrement.

