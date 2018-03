Karine Le Marchand : Une romantique attention de JoeyStarr ? C'était un piège...

Ce n'est désormais plus un secret : l'animatrice Karine Le Marchand est en couple avec le rappeur JoeyStarr. Une relation amoureuse inattendue sur laquelle la star de M6 ne souhaite pas trop s'étendre dans les détails, sans pour autant la garder cachée. Dans Les Grosses Têtes sur RTL, elle a fait une révélation surprenante...

Devenue chroniqueuse régulière de l'émission animée par Laurent Ruquier, Karine Le Marchand était présente le 19 mars 2018 et a parlé de son rapport très conflictuel avec les paparazzi à la suite d'une blague sur le mariage de Christophe Beaugrand - sujet qui, après avoir été évoqué dans Les Grosses Têtes, avait par le passé suscité un article dans Voici. D'ailleurs, ce dernier a ri de sa consoeur... "Moi je l'ai vue en couverture de Oops à la sortie de l'hôpital", a-t-il dit. "Moi, quand même, quand je suis allé vous voir à l'hôpital vendredi", a renchéri un Laurent Ruquier rigolard. Une pure invention, selon l'animatrice de L'amour est dans le pré, qui a exprimé son ras-le-bol : "Oh non, arrêtez vos conneries ! Mais je n'ai jamais mis les pieds à l'hôpital ! Arrêtez, c'est pas drôle, les mecs ils ont inventé un truc...", s'est-elle insurgée.

Et elle n'en est pas restée là : "Pire que ça, dit-elle : le 14 février, vous savez ce qu'ils ont fait ? Je quitte RTL, je vais déjeuner et pendant que je vais déjeuner y a un mec qui va voir le voiturier et qui lui dit qu'il vient de la part de l'amoureux de Karine Le Marchand et qu'il veut customiser sa voiture. Les mecs, ils me mettent des gros coeurs en rouge, une fleur sur le pare-brise, ils rentrent dans ma voiture, ils mettent des ballons en forme de coeur (...) Les paparazzi planquaient, ils m'ont prise en photo et ils disent : 'JoeyStarr a customisé la voiture de Karine Lemarchand.' C'était faux. C'est très grave...". Christophe Beaugrand s'est ensuite chargé de détendre l'atmosphère en tentant une imitation - discutable - du rappeur de NTM en mode lover...

