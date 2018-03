Karine Le Marchand violemment attaquée par Lola Marois : Elle répond enfin !

Un internaute a même écrit : "Au vu des réponse sur Twitter, elle va regretter son post. En tout cas, Isabelle Mergault et nous les internautes, on est monté au front lol." Et il est vrai qu'Isabelle Mergault n'a pas gardé sa langue dans sa poche puisqu'elle a interpellé Lola Marois sur Twitter : "Il y a une énorme différence entre ne pas aimer quelqu'un et l'insulter. 'Je hais, j'exècre, je vomis...' Elle a tué quelqu'un ? On dirait ! Quel verbe choisiriez-vous pour un criminel ? Car on peut guère faire plus fort ! Karine n'est plus sur Twitter et ne peut donc vous répondre."

Déclaration à laquelle la maman de jumeaux a répondu : "Pas d'insulte dans mon post... vous qui êtes une intellectuelle, je suis étonnée que vous ne sachiez pas faire la différence !"