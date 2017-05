Kate Hudson émue devant ses parents Goldie Hawn et Kurt Russell, fous d'amour

C'est suffisamment unique et rare pour être immanquable ! Voilà 33 ans qu'ils filent le parfait amour, partagent tout, les bonheurs comme les malheurs, formant l'un des couples hollywoodiens les plus appréciés mais aussi enviés. Les acteurs Kurt Russell et Goldie Hawn, en couple dans la vie, ont tous deux reçu jeudi 4 mai une étoile sur le célèbre Walk of Fame à Hollywood.

"Je te dois ma merveilleuse vie", a déclaré l'acteur de 66 ans, rendant hommage à celle qui est sa compagne depuis plus de trente ans et qu'il aurait demandée en mariage l'année dernière. Le célèbre couple, tendrement complice, a été rejoint sur le podium par la fille de Goldie Hawn, l'actrice Kate Hudson (laquelle considère Kurt Russell comme son père), ainsi que par l'actrice Reese Witherspoon et le réalisateur Quentin Tarantino, qui a dirigé Russell dans de nombreux films, dont Les huit salopards et Boulevard de la mort.

"Pouvons-nous simplement nous marier ? Nous n'avons jamais eu une telle cérémonie auparavant", a plaisanté l'actrice de 71 ans, radieuse dans une robe estivale griffée Cinq à Sept. Le tout sous les yeux de sa fille, divine dans une robe blanche Jonathan Simkhai et forcément émue, mais aussi de Reese Witherspoon, les larmes aux yeux au moment de s'autoproclamer "plus grande fan" de Goldie Hawn, qu'elle considère comme une "idole".

Goldie Hawn, qui a débuté sa carrière en 1967 et a reçu un Oscar du meilleur second rôle en 1970 pour son rôle dans Fleur de cactus, a été honorée alors qu'elle s'apprête à revenir sur les écrans avec Snatched, une comédie de Jonathan Levine où elle donne la réplique à Amy Schumer. Quant à Kurt Russell, il est à l'affiche de deux blockbusters, Fast & Furious 8 et Les Gardiens de la Galaxie 2.

Le couple s'était rencontré la première fois en 1968 mais ce n'est que des années plus tard, en 1984, qu'ils se sont retrouvés sur le tournage de Swing Shift. Ils vivent ensemble depuis, ce qui en fait l'un des couples hollywoodiens ayant la plus grande longévité.