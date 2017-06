Et si on s'habillait comme la duchesse de Cambridge ? En tout cas, ce n'est pas impossible puisque Kate Middleton ne s'habille que de tenues abordables que le grand public peut s'offrir. Comme la robe de ses fiançailles, dès que l'épouse du prince William s'affiche avec une pièce tendance, celle-ci finit en rupture de stocks... Cette fois-ci c'est au tour des chaussures, et pas n'importe lesquelles : des baskets !

Depuis déjà quelques sorties officielles, la mère de Charlotte et George s'affiche avec une paire de chaussure simple : des baskets blanches de la marque Superga dont vous ne devinerez jamais le prix... Seulement 60 euros ! Toujours très à la mode, c'est le temps d'un été que la jeune femme de 35 ans s'est chaussée de cette petite paire que toutes les modeuses s'arrachent.

"Nous sommes à la fois honorés et enthousiastes que la duchesse de Cambridge ait choisi de porter nos chaussures à plusieurs reprises. Chaque fois que Kate porte des Superga, tant notre propre site web que nos magasins voient une augmentation significative de la demande", précise le chef du marketing de la marque dans les pages de nos confrères d'Outre-Manche du Daily Mail.

Et si pour le moment, ces fabuleuses chaussures ne sont pas en rupture de stocks c'est parce que celles-ci sont une collection permanente : le modèle 2750 Cotu Clas­sic est le plus prisé de la marque. Prêtes à vous chausser comme Kate Middleton et à être à la pointe de la mode ? En tout cas, durant ses jour­nées off la sublime duchesse n'hésite pas à quitter ses hauts talons pour ces baskets !