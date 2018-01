Kate Middleton, enceinte, affiche son baby bump dans un manteau déjà porté

Elle court, elle court Kate Middleton. La duchesse de Cambridge, enceinte de son troisième enfant, poursuit ses activités royales en dépit de sa grossesse avancée. Le sourire aux lèvres et le teint rayonnant, on a pu la voir en visite à Coventry, mardi 16 janvier 2018.

C'est en compagnie de son époux, le prince William, que Kate Middleton a pris part à cette journée organisée dans le but de découvrir et mettre en valeur cette ville située à un peu plus d'une heure de Londres, dans la région des West Midlands. Coventry a été choisie dans le cadre de l'opération City's 2021 Culture Honour. A leur arrivée, en train, William et Kate ont été accueillis par une foule de badauds. La duchesse de 36 ans, radieuse dans un manteau rose de chez Mulberry (portée deux fois pendant qu'elle était enceinte de sa fille la princesse Charlotte), cachait à peine son baby bump, n'a pas manqué d'aller à la rencontre des gens. Elle a reçu des peluches, des mots, des fleurs... La future maman, enceinte de six mois, semblait ravie.

William et Kate ont visité la cathédrale de Coventry ainsi que les ruines de l'ancien édifice, détruit par les bombes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le couple a fait une halte pour prendre le thé au Rising Cafe, qui vient en aide à des personnes ayant des problèmes d'addictions à la drogue ou à l'alcool, mais a aussi rencontré le personnel de la Coventry University et du département Science and Health, ainsi que ceux de la Positive Youth Foundation.

Thomas Montet