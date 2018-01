Kate Middleton, enceinte : En Alexander McQueen, elle dorlote son baby bump

Si le prince William a pu constater, à force de toper çà et là avec des enfants, que les Suédois "ont les mains froides", il a aussi pu apprécier la chaleur de leur accueil : les foules étaient à nouveau au rendez-vous mercredi 31 janvier 2018, pour le deuxième jour de sa visite officielle en Scandinavie avec son épouse la duchesse Catherine et avant de partir pour la Norvège voisine.

Au lendemain d'une journée très animée et ponctuée par un dîner guindé, en présence de membres de la famille royale et de stars hollywoodiennes, chez l'ambassadeur britannique à Stockholm, William et Kate retrouvaient de bon matin la princesse héritière Victoria de Suède et son mari le prince Daniel, avec un plaisir dont les bises échangées témoignait. Après les avoir accompagnés la veille au musée Nobel et au centre national d'architecture et de design - l'occasion pour les visiteurs de confier qu'il y a du mobilier Ikea dans les chambres de leurs enfants George et Charlotte -, Victoria et Daniel jouaient à nouveau les guides. Direction, cette fois, l'Institut Karolinska, centre de recherche médicale parmi les plus réputés au monde, à Solna, dans le nord de Stockholm.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont pu s'y informer sur l'approche de la Suède concernant la gestion des problèmes de santé mentale, la cause dont ils ont fait au Royaume-Uni leur combat prioritaire. Tous deux férus de sport (on le vérifiait la veille alors qu'ils s'affrontaient au bandy, une sorte de hockey sur glace), les études de l'impact de l'activité physique sur le bien-être psychologique ont dû particulièrement les intéresser.

Sous le manteau, bébé à bord

Les deux couples se sont ensuite rendus dans une école voisine pour y découvrir la mise en oeuvre d'un programme en faveur de la santé mentale des jeunes mené par l'Association nationale de la recherche sur le suicide. Là, la duchesse Catherine, dans le troisième trimestre de sa grossesse, a ôté son manteau Catherine Walker (elle était par ailleurs chaussée de Tod's et accessoirisée d'un sac Chanel et de boucles d'oreilles de la marque suédoise In2Design) pour dévoiler une robe Alexander McQueen qui moulait joliment son ventre maintenant bien rond. Un baby bump qu'on a pu à un certain moment la voir cajoler avec délicatesse.

Dans l'après-midi, une visite au grand magasin NK les attendait à l'occasion du lancement d'une exposition interactive de marques de vêtements et de design britanniques présentes sur le marché suédois. Après quoi, la princesse Victoria et le prince Daniel conviaient le prince William et la duchesse Catherine chez eux au palais Haga pour le thé. Un moment privé qui a permis aux visiteurs anglais de faire la connaissance de la princesse Estelle, 5 ans, et du prince Oscar, 2 ans, les deux adorables enfants de leurs hôtes.