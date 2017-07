Kate Middleton et le prince William recueillis à la mémoire des disparus à Ypres

Au coeur de l'été, le prince William et Kate Middleton continuent d'assumer le devoir de mémoire au nom de la couronne britannique. Après avoir visité le camp de la mort du Stutthof à Gdansk et le mémorial de l'Holocauste à Berlin lors de leur récente visite officielle en Pologne et en Allemagne, le couple honorait cette fois, en déplacement en Belgique, les victimes de la Première Guerre mondiale et non de la Seconde, à l'occasion des commémorations du centenaire de la Bataille de Passchendaele - également désignée comme la Troisième Bataille d'Ypres ou, côté français, la Deuxième Bataille des Flandres.

A l'instar du prince Charles, qui avait lui aussi fait le voyage jusqu'à Ypres, le duc et la duchesse de Cambridge avaient rendez-vous ce lundi 31 juillet 2017 au Cimetière Tyne Cot, le plus grand cimetière militaire du Commonwealth dans le monde, avec le roi Philippe de Belgique et son épouse la reine Mathilde, cent ans jour pour jour après la première offensive des troupes de l'Entente pour tenter de percer les lignes allemandes à Ypres.

Le 31 juillet 1917, Douglas Haig, le commandant en chef du BEF (British Expeditionary Force), ordonnait avant le lever du jour le premier assaut, mais, après des débuts prometteurs, la pluie venait enrayer l'avancée des troupes dans les lignes ennemies. Trois autres offensives suivront, les 16 août, 20 septembre et 6 novembre, avec la prise de la 10 novembre de positions stratégiques. Mais à quel prix... Près de 250 000 soldats britanniques, 8 500 français et 4 000 canadiens y ont laissé la vie, la plupart sous les tirs ennemis, mais aussi nombre d'entre eux se noyant dans la boue. Aussi le nombre d'hommes portés disparus fut-il colossal du côté britannique : arrivés en Belgique à la veille des cérémonies au cimetière Tyne Cot, le duc et la duchesse de Cambridge leur rendaient un hommage particulier à la Porte de Menin, qui se trouve à la sortie de la ville, en assistant à la cérémonie du Last Post. Un rituel qui se déroule quotidiennement (!) à 20 heures, en présence chaque soir de plusieurs centaines de personnes rassemblées en reconnaissance du sacrifice des soldats britanniques lors de la Grande Guerre.

Ce soir-là, William et Kate avaient notamment autour d'eux plus de deux-cents personnes descendant de soldats tombés au champ d'honneur dont le nom est inscrit sur la fameuse porte. Le duc de Cambridge a prononcé une brève allocution à la mémoire des disparus avant de déposer une gerbe devant le monument avec le roi Philippe de Belgique. "Aujourd'hui, a dit avec gravité le futur roi d'Angleterre en puissance, la Porte de Menin recense les près de 54 000 noms des hommes qui ne sont pas rentrés, les disparus sans sépulture connue. Des membres de nos familles, de nos régiments, de nos nations ; tous sacrifiés, tout cela pour la vie que nous vivons aujourd'hui."