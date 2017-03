Kate Middleton et William : En couple pour la fête du trèfle, après la polémique

Le prince William n'avait-il pas les oreilles qui sifflaient et les yeux qui piquaient encore un peu, ce vendredi 17 mars 2017, à l'heure de célébrer solennellement la saint Patrick ? Revenu de son escapade entre mecs – avec ses meilleurs amis Guy Pelly, Thomas van Straubenzee et James Meade – aux sports d'hiver à Verbier, où il s'est fait repérer en flagrant délit d'ambiançage aggravé sur le dancefloor du club Farinet, le duc de Cambridge, accompagné par son épouse Catherine, revêtait son uniforme d'apparat de colonel des Irish Guards pour visiter le régiment en son fief de l'ouest de Londres, les Cavalry Barracks à Hounslow.

Tous deux absents, lundi dernier, du rassemblement de la famille royale pour la messe célébrée pour le Commonwealth Day, absence d'autant plus commentée que les images du prince William faisant la fête en Suisse étaient éloquentes, William et Kate, accueillis par une fillette de 7 ans qui avait bien travaillé sa révérence, ont pu notamment retrouver la mascotte du régiment, Domhnall. L'aimable lévrier irlandais a, à l'instar des membres de la Garde irlandaise et de ses prédécesseurs à quatre pattes, reçu lui aussi l'un des petits bouquets de trèfles, porte-bonheur emblématique offert par la duchesse de Cambridge. Et à propos de symboles, cette dernière, qui avait manqué l'édition 2016, se signalait avec quelques clins d'oeil stylistiques dont elle a le secret, entre son manteau vert (couleur associée à la saint Patrick) Catherine Walker, ses talons vert foncé également et sa broche de la Garde irlandaise.

Les cérémonies étaient suivies d'une séance photo et d'une réception au mess des officiers, en présence des familles des membres du régiment. L'occasion pour le doyen des gardes de porter un toast au couple princier et de remercier la duchesse Catherine pour la distribution de trèfles.

À l'issue du déjeuner, William et Kate partaient se préparer en vue de leur départ pour Paris, où ils sont attendus dès ce vendredi soir – ils dîneront à l'ambassade de Grande-Bretagne – dans le cadre d'une visite officielle de deux jours, samedi et dimanche, commanditée par le ministère des Affaires étrangères.