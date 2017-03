Prince William : Chaud bouillant en boîte à Verbier, des images qui dérangent

Qu'est-il arrivé à l'exemplaire et sage prince William, qui promettait de devenir en 2017 l'une des figures de proue de la couronne tandis que sa grand-mère la reine commence à réduire sa part d'obligations officielles – l'an dernier, elle en assumait encore plus de 330 quand lui n'atteignait pas les 200 ?

Grand absent de la messe de la Journée du Commonwealth lundi 13 mars, pour laquelle la plupart des membres senior – Elizabeth II et le duc d'Edimbourg, Charles et Camilla, Andrew, Edward et Harry – de la famille royale britannique étaient rassemblés en l'abbaye de Westminster, le duc de Cambridge avait une bonne excuse : il avait ski. Non, attendez : en fait, ce n'est pas du tout une bonne excuse.

D'autant que ce qui s'est passé à Verbier lors de cette escapade aux sports d'hiver entre mecs exclusivement n'est pas resté à Verbier : plusieurs vidéos montrent en effet le mari de la duchesse Catherine de Cambridge, filmé à son insu, totalement déchaîné dans une boîte de nuit de la station suisse prisée des rich and famous... C'est du Dirty Harry tout craché, ça !

Visiblement très, très chaud, William, 34 ans, ne s'est pas contenté de mettre le feu au dancefloor du club Farinet, au son de tubes tels que You've Got the Love (Florence and the Machine) ou I Got 5 On It (Luniz), avec un sens de la danse plutôt old school que chacun appréciera : à un moment, on croit le voir, alors qu'il se trémousse sur le tube Happy, poser la main sur la taille avant de se pencher pour lui glisser quelques mots ; à un autre, c'est à une belle blonde dansant de manière aguicheuse, identifiée comme étant le mannequin australien Sophie Taylor vu précédemment avec lui sur les pistes, qu'il chipe un chapeau rose et le met sur sa tête ; à un autre encore, on le voit aller embrasser, d'une étreinte très appuyée, le DJ de l'établissement, Future King. Un musicien du groupe Cardboard Foxes présent aussi a partagé sur Twitter une image de ce moment.