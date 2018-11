Kate Middleton interrogée sur la grossesse de Meghan Markle : Sa réponse chic

Kate Middleton est fin prête pour l'arrivée d'un nouveau membre au sein de la famille royale. Et qu'importe les rumeurs persistantes qui affirment qu'il y a des tensions chez les Windsor...

Mercredi 28 novembre 2018, la duchesse de Cambridge était au côté de son époux le prince William pour une cérémonie rendant hommage au président du club de foot anglais Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha, disparu le 27 octobre dans un accident d'hélicoptère, et aux quatre autres victimes du crash.

En marge de ce recueillement organisé à proximité du King Power Stadium, Kate Middleton a profité de son passage pour saluer ses admirateurs et prendre quelques secondes pour discuter avec eux. La maman du prince George (5 ans), de la princesse Charlotte (3 ans) et du prince Louis (7 mois) a ainsi été questionnée sur ses adorables bambins. "Ils vont très bien, je vous remercie. Ils sont enthousiasmés par la période de Noël, car ils ont commencé toutes leurs chansons de Noël et les sapins de Noël sont en train d'être installés. Louis grandit tellement, je n'en reviens pas qu'il ait déjà 7 mois, c'est un grand garçon", a-t-elle joyeusement déclaré. Des échanges immortalisés dans une vidéo publiée sur Instagram.

Kate Middleton n'en est pas restée là puisqu'elle a aussi été interrogée sur le futur bébé du prince Harry et de Meghan Markle. A la question de savoir si elle était heureuse pour le couple, elle a immédiatement répliqué : "Absolument ! C'est un moment si spécial pour avoir des petits. Et un cousin pour George et Charlotte aussi, et Louis. Ce sera vraiment spécial", a-t-elle glissé.