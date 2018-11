Kate Middleton lumineuse au côté d'un William qui ne mâche pas ses mots...

En tant qu'instigateur de la taskforce qui s'est vu assigner cette mission de lutte contre le harcèlement, avec le soutien de la Fondation royale, le prince William s'est exprimé, partageant sa vision de ces problématiques : "Nous devons admettre que l'essentiel de l'optimisme et de l'espoir que nous placions au début dans les réseaux sociaux laissent place à une inquiétude très concrète et même à de la peur concernant leur impact sur notre vie, a-t-il commencé par dire. Nous avons vu que la technologie peut permettre de développer une communauté virtuelle autour d'un centre d'intérêt commun mais peut aussi être utilisée pour la violence organisée. Les nouveaux moyens d'accéder à l'information mondiale favorisent aussi la mésinformation et la conspiration, polluant la sphère publique. Les outils que nous utilisons pour nous féliciter les uns les autres dans nos accomplissements et nos succès peuvent aussi être utilisés pour normaliser des discours remplis d'aigreur et de haine. Les applications dont nous nous servons pour nous faire de nouveaux amis permettent aussi aux harceleurs de traquer leurs cibles même après avoir quitté la salle de classe ou le terrain. Quand je travaillais comme pilote d'ambulance aérienne ou que je parcourais le pays en campagne pour la santé mentale, j'ai vu des familles marquées par la perte ultime. Dans bien trop de cas, les réseaux sociaux et les messages faisaient déborder le vase du vieux problème du harcèlement, poussant des enfants à mettre fin à leur jour, pensant que c'était sans issue."

William, très préoccupé, ne mâche pas ses mots

Et de poursuivre avec humeur, quant à l'avenir : "Je n'ai pas les réponses, mais j'ai les moyens d'inviter les leaders et les chercheurs les plus brillants à s'asseoir ensemble autour de la table et à voir ce qu'on peut faire ensemble pour rendre le monde virtuel plus sûr. (...) Je suis inquiet de voir que nos grandes entreprises de la technologie ont encore beaucoup à apprendre quant à la responsabilité qui découle de leur pouvoir conséquent. Et je suis très préoccupé que, devant tous les défis qu'ils doivent affronter – fake news, extrémisme, polarisation, incitation à la haine, trolling, santé mentale, vie privée, harcèlement –, nos dirigeants de la tech semblent être sur la défensive. L'image qu'ils ont d'eux-mêmes est tellement basée sur leur pouvoir à faire le bien qu'ils ont l'air incapables d'entamer une discussion constructive sur les problèmes sociaux qu'ils créent. Vous pouvez refuser de faire le choix du profit plutôt que des valeurs. Vous pouvez choisir de faire le bien et réussir. Vous pouvez oeuvrez dans l'intérêt des enfants et des parents qui utilisent vos produits et satisfaire quand même vos actionnaires."

Un discours musclé !