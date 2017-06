Kate Middleton, tout en élégance et transparence pour le Royal Ascot

On ne rappellera jamais assez à quel point Kate Middleton est ce que la monarchie britannique a engendré de plus captivant depuis Lady Diana. Et la duchesse de Cambridge, épouse du prince William, fils de cette dernière, s'est encore chargée de nous le prouver. Lors du traditionnel rendez-vous du Royal Ascot (une prestigieuse réunion hippique existant depuis 1711), Kate a aimanté tous les regards.

Plus discrète qu'au balcon de Buckingham lors de la cérémonie Trooping The Colour célébrant le 91e anniversaire de la reine, Kate Middleton a brillé tout en discrétion, derrière Elizabeth II. Cette dernière, vêtue d'une robe vert vif sous le soleil d'Ascot, a, comme c'est la tradition, ouvert ce rendez-vous hippique long de cinq jours, bien secondée par son futur successeur et fils, le Prince de Galles, Charles, et William.

Quant à Kate, c'est dans une sublime robe Alexander McQueen qu'elle a fait l'unanimité. Avec beaucoup d'élégance et un brin d'audace, la duchesse avait opté pour un soupçon de transparence, bienvenu par cette météo radieuse. Pourtant, certains pourraient assez justement taxer la duchesse de manque d'originalité. En effet, cette robe ressemblait plus que légèrement à la tenue Dolce & Gabbana qu'elle arborait au même événement, l'an dernier. Et il y a de quoi jouer au jeu des sept différences, non ?