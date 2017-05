Kate Moss : Créatrice lumineuse et soutenue par ses poulains

Vêtue d'un blazer noir et d'une robe scintillante, légèrement transparente et plissée sur le bas, Kate Moss était sortie pour briller ! La maman de Lila Grace Moss (14 ans) a retrouvé à l'Isabel quelques visages familiers, à savoir ses amies Courtney Love, Karen Elson, Liv Tyler et Sadie Frost, ainsi que le mannequin Alice Dellal.