Rihanna : Beauté scintillante à Cannes, elle dévoile ses bijoux

Pour le Festival de Cannes, Chopard sort le grand jeu ! La prestigieuse maison suisse a accueilli, ce jeudi 18 mai sur le toit Chopard de l'hôtel Martinez, les chanceux invités d'un dîner marquant le lancement de "Rihanna ♥ Chopard". La créatrice des collections était naturellement de la partie. Vêtue d'une robe Ralph & Russo et de chaussures Giuseppe Zanotti – une tenue accessoirisée d'une pochette Roger Vivier et de bijoux Chopard –, l'actrice, chanteuse et icône mode a fêté avec élégance ses premiers pas dans la sphère de la haute joaillerie.

L'actrice et égérie de Chopard Julianne Moore (ravissante en robe Sonia Rykiel), les top models Petra Nemcova et Winnie Harlow, ainsi que la coprésidente et directrice artistique de Chopard, Caroline Scheufele figuraient sur la liste de convives du dîner Rihanna loves Chopard. Ce même jeudi soir, Chopard était partenaire d'une autre soirée, la "Cannes French Party" organisée par le magazine Madame Figaro et l'organisation UniFrance, à La Terrasse by Albane.

Une avalanche de pierres précieuses, portées par les célébrités présentes à Cannes, s'abat sur la ville des Alpes-Maritimes. Rihanna en est l'une des protagonistes.

Les collections "Rihanna ♥ Chopard" sont disponibles sur le site de Chopard.