Katherine Heigl, en larmes, révèle que son chihuahua a une tumeur au cerveau

Dans une vidéo publiée le 1er décembre sur son blog Those Heavenly Days, Katherine Heigl a choisi de partager la raison pour laquelle elle se montre moins présente sur les réseaux sociaux. En larmes, l'actrice de 39 ans a ainsi révélé que son chihuahua adoré, Gracie Lou, était gravement malade.

"J'ai récemment dû prendre la décision difficile de faire une pause sur le blog. (...) Fin septembre, mon compagnon de toujours Gracie Lou a été diagnostiqué d'une tumeur au cerveau. Les médecins nous ont dit que nous devions prendre une décision immédiate quant à savoir si nous devions prendre nos risques avec une chirurgie ou laisser Gracie partir. Josh et moi avons décidé de lui donner une chance de survivre et avons opté pour la chirurgie", a-t-elle écrit sous sa vidéo.

C'est inquiétant et déchirant

Très émue, celle qui est maman de Nancy (9 ans), Adalaide (5 ans) et du petit dernier Joshua (1 an le 20 décembre) a longuement détaillé le quotidien et le rythme difficile des dernières semaines. Elle explique que sa boule de poil a été opérée, "qu'un peu plus de 50% de la tumeur a été retirée" et qu'elle a également subi des traitements de radiothérapie. "Maintenant, nous passons la majeure partie de notre temps à répondre aux besoins post-opératoires de Gracie. Cela prend du temps, c'est inquiétant et souvent déchirant, mais je suis déterminée à lui donner tout ce que j'ai pour l'aider à guérir. Elle a été une source incroyable de réconfort, de camaraderie, de loyauté, d'amour et de joie pour moi dès l'instant où je l'ai adoptée et je sais que dois lui donner autant que je peux en retour", a-t-elle ajouté.

L'ancienne vedette de Grey's Anatomy annonce donc à ses fans qu'elle continuera cette "pause" jusqu'à nouvel ordre, question de priorités, pour se consacrer à son animal souffrant mais bien sûr aussi à sa famille tout entière. "Il y a chaque jour des améliorations mineures mais importantes dans le comportement et la santé de Gracie et j'espère que d'ici à la nouvelle année, elle ira mieux. Merci pour votre soutien continu, vos bons voeux et votre fidélité. Puisse cette période des fêtes vous apporter le plein de paix, de joie, d'amour et de rires. À bientôt en 2018", a-t-elle conclu.