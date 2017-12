Katie Holmes : Soutien discret de son amoureux Jamie Foxx...

Après avoir été surpris main dans la main sur une plage américaine en septembre dernier, Katie Holmes et Jamie Foxx ont repris leurs bonnes habitudes : ne pas s'afficher ensemble et esquiver les questions. L'actrice était toutefois présente pour son chéri à la soirée où ce dernier était en représentation pour la marque dont il est l'égérie.

Lundi 4 décembre, Katie Holmes a été vue en compagnie de David Osokow, responsable d'une agence de relations publiques, à son arrivée à la soirée d'ouverture de la boutique de la marque Privé Revaux, située à quelques pas seulement de Times Square à New York. L'ancienne star de Dawson, aujourd'hui âgée de 38 ans, était radieuse dans une robe en satin noir et couverte d'une chaud manteau rose thé. Katie Holmes a rejoint Jamie Foxx, à la cool en jean, T-shirt noir et joli manteau gris clair, pour passer la soirée avec lui. Personne n'est parvenu à les photographier ensemble !

L'acteur de bientôt 50 ans (son anniversaire est le 13 décembre) est l'un des visages de Privé Revaux, qui propose toute une gamme de lunettes de soleil à des prix raisonnables. Jamie Foxx collabore avec la marque depuis ses débuts, tout comme Ashley Benson.