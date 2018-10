Katie Price arrêtée et ruinée : Sa longue descente aux enfers

"Ces six derniers mois ont été un tel ascenseur émotionnel", a écrit Katie Price en juillet dernier. À sa grande tristesse, l'ascenseur n'est pas encore tombé en panne. La star anglaise a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse et elle a graves problèmes d'argent.

Dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 octobre, Katie Price a été interpellée dans le quartier de Woolwich, à Londres. La police s'est arrêtée près d'une voiture accidentée. L'ex-animatrice de l'émission Loose Women était à l'intérieur du véhicule. Elle a été placée en garde à vue et emmenée dans un commissariat du Sud de Londres avant d'être libérée. Katie Price fait tout de même l'objet d'une enquête.

Le soir de l'incident, Katie Price assistait à la soirée d'anniversaire d'un ex-petit ami. Deux mois plus tôt, prenait fin sa suspension de permis entamée en février, après un excès de vitesse.

Cet accident et cette garde à vue s'inscrivent dans la liste des tristes événements de la vie de Katie Price. En mars dernier, la sulfureuse star de 40 ans a été victime d'un vol avec violences en plein tournage, en Afrique du Sud. En 2018, Katie Price s'est également séparée de son mari et d'un petit ami, elle est aussi apparue sur une vidéo confessant en musique son amour pour la cocaïne et a fait l'objet de révélations sur ses finances désastreuses.

Katie Price est sur le point d'annoncer sa faillite personnelle, après avoir dilapidé une fortune estimée à 85 millions de dollars (soit plus de 73 millions d'euros).