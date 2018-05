Katy Perry confirme sa romance avec Orlando Bloom : "Je ne suis pas célibataire"

Katy Perry est amoureuse et ne s'en cache plus. Lundi 21 mai 2018, la chanteuse de 33 ans a confirmé dans le final de la saison 16 d'American Idol, télé-crochet dont elle est la jurée vedette, qu'elle n'était "pas célibataire". Une annonce qui survient quelques semaines après qu'elle s'est officiellement rabibochée avec l'acteur Orlando Bloom. Fin avril, le couple avait été aperçu lors d'un voyage romantique à Rome, séjour lors duquel il avait notamment eu la chance de rencontrer le pape.

C'est lors d'une séquence enregistrée avec la jolie Becca Kufrin, participante de la dernière saison du Bachelor US et aujourd'hui sur le point d'être la star de l'émission The Bachelorette (diffusée à partir du 28 mai aux États-Unis) que l'interprète d'I Kissed a Girl a glissé cette confession sur sa vie amoureuse. "Je peux intégrer la course ?", a plaisanté Katy Perry à l'adresse de Becca. "Oui, je te donnerai toutes mes roses", lui a répondu la jeune célibataire de 28 ans. "Je ne suis pas célibataire, mais je t'adore quand même", a répliqué la star de la pop en embrassant plusieurs fois la main de Becca Kufrin.