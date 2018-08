Keen'V : "C'est un garçon", il tease l'arrivée d'un bébé...

Keen'V papa ? Si c'est une possibilité, cela n'est pas certain. L'interprète de La vie du bon côté, J'aimerais trop ou Ma vie au soleil aime particulièrement brouiller les pistes lorsqu'il s'agit de sa vie privée, en témoigne le flou volontairement entretenu autour de son statut amoureux pendant des années alors qu'il est en réalité marié depuis plus de dix ans !

"C'est un garçon". Voilà la phrase que l'on peut voir écrite sur une photo postée par l'artiste sur son compte Instagram et qui a très rapidement agité ses fans : 14 000 likes et des centaines de commentaires. Il faut dire que Keen'V n'a pas précisé si c'est lui qui s'apprête à avoir un enfant avec sa femme. Le chanteur avait déjà indiqué en interview ne pas être fermé à cette idée mais il expliquait qu'en raison de l'âge de sa femme, ce serait compliqué. Il faut dire que son épouse, dont on sait simplement qu'elle est brune et qu'elle a été barmaid, a huit ans de plus que lui donc 43 ans. Difficile de tomber enceinte à cet âge mais pas impossible comme en témoignent les grossesses tardives d'Eva Longoria ou d'Adriana Karembeu.