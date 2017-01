Keen'V : En 2016, une naissance l'a comblé de joie...

A l'instar de Louane, qui a remonté le temps sur Twitter pour relater les faits marquants de son année 2016, le chanteur Keen'V a lui aussi proposé à ses fans un petit retour en arrière. Sur Instagram, il a ainsi mis en avant un touchant cliché...

Si, pour beaucoup, l'année 2016 est à mettre aux oubliettes, pour Keen'V elle aura était plus enthousiasmante. Le chanteur est ainsi devenu tonton et il a partagé ce bonheur avec ses followers. "#MonAnnée2016 a commencé par la naissance de la fille de ma soeur #LoreleiB", a-t-il rappelé. L'interprète de Dis-moi oui a même offert à ses fans un touchant cliché de lui et du bébé, confortablement installé sur sa poitrine. De quoi faire fondre ses admiratrices qui ont liké la photo plus de 12 000 fois.

Dans son bilan de l'année, Keen'V se réjouit d'avoir passé de longs mois sur scène mais aussi d'avoir pris du bon temps avec ses proches et ses amis comme lors de ses chouettes vacances avec Rayane Bensetti. "2016 est finie. Tu n'as pas été que douce mais tu n'as pas été la pire. Vivement 2017", a-t-il commenté. Le chanteur de 33 ans, qui semble toujours célibataire, devrait sortir un nouveau disque cette année intitulé 7.