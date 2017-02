Kelly Slater anti-requins ? Il choque après la mort d'un jeune bodyboardeur

Proche d'associations de protection des océans (notamment Sea Shepherd) et supporter de la cause animale notamment, Kelly Slater a surpris ses fans et les observateurs. Le célèbre surfeur américain a réagi après la mort d'Alexandre, un jeune homme de 26 ans tué lors d'une attaque de requin le 21 février à la Réunion. Le décès tragique de ce bodyboardeur a ému la planète surf et fait réagir quelques célèbres noms de la discipline, dont Jérémy Florès.

Tenant à partager sa tristesse, le champion français a salué la mémoire d'une "jeune frère passionné parti trop tôt". En commentaires, Kelly Slater a préféré carrément prendre position sur le débat des requins. : "Honnêtement, je ne vais pas être très populaire en disant ça, mais la Réunion a besoin de réaliser un sérieux abattage sélectif, et cela doit être mis en place quotidiennement", écrit le légendaire surfeur avant de s'expliquer en pointant du doigt "un déséquilibre évident dans l'océan là-bas". "Si le monde entier avait ces taux d'attaques, personne ne continuerait à jouir de l'océan et des millions de personnes mourraient littéralement de cette manière. Le gouvernement français doit trouver une solution dès maintenant. Vingt attaques depuis 2011 !?"

Des propos qui ont choqué les internautes et les abonnés du surfeur professionnel Jérémy Florès. "Si toi et tes petits copains ne faisaient pas n'importe quoi non plus en allant dans des endroits où vous savez très bien ce que vous risquez, cela n'arriverait peut-être pas. La mer est avant tout un lieu où se trouvent des requins, c'est vous qui vous jetez dans la gueule du loup. Après, il ne faut pas s'étonner que de telles choses arrivent. Si abattre tout ce qui provoque des accidents était la solution radicale, eh bien nous serions vite à l'agonie. Dois-je vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez du côté des Sea Shepherd", tonne un internaute.