Kendal Lee Schuler maman: Le mannequin a accouché sur le sol de sa salle de bain

"Je n'arrive pas à dormir... j'attends son arrivée !", a écrit Kendal Schuler sur Instagram le mercredi 12 avril. Ladite arrivée s'est produite ce dimanche 17 avril à Randwick, en Australie. Le mannequin a accouché en début de soirée et a accueilli à 19h03 pour être précis son premier enfant, un petit garçon nommé Ryka Lee Pedrana.

Sur Instagram toujours, Kendal Schuler et son compagnon, le papa Jacob Pedrana, ont publié les premières photos du bébé. Les parents légendent leur partage par une description détaillée des événements : "Le brave petit gars n'a pas attendu l'hôpital et a sauté dans les bras de papa, sur le sol de la salle de bain, à la maison... Ce furent douze heures de folie. Nous sommes extrêmement bénis !" Kendal et Jacob se sont tout de même rendus dans un hôpital, le The Royal Hospital for Women de Randwick, pour s'assurer du bien-être de leur nouveau-né.

C'est en décembre que Kendal Lee Schuler et Jacob Pedrana avaient confirmé la venue dans les prochains mois de leur petit garçon. Mannequin, Kendal est signée au sein d'une agence australienne. La jolie blonde de 1,76 m a connu par le passé un essor de sa notoriété grâce à une relation amoureuse avec un célèbre acteur américain.