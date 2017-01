Kendall Jenner a-t-elle subi une reconstruction faciale ? "C'est épuisant..."

C'est sur son application que madame Jenner s'est confiée sur cette controverse lancée en novembre, mois de parution de son livre intitulé Time of the Twins. Kendall et Kylie en avaient célébré la sortie en participant à un Facebook Live. Les images de Kendall avaient provoqué la stupeur de nombreux internautes.

"Nous étions pressées, alors j'ai laissé Kylie me maquiller. Je ne porte jamais de crayon à lèvres ou de rouge à lèvres autre que rouge... Soudainement, des photos ont été publiées avec les titres 'Oh mon Dieu, Kendall s'est fait refaire les lèvres et a subi une reconstruction faciale, regardez ses pommettes, regardez son nez !' Kylie a vu le déferlement et s'est sentie mal, alors elle s'est dénoncée sur Snapchat", révèle Kendall Jenner. Le top model de 21 ans ajoute : "Tout ça est épuisant. En tant que mannequin, pourquoi me serais-je fait refaire le visage ? Ça n'a même pas de sens."

"C'est fou, parce qu'il m'arrive d'avoir le sentiment que les gens veulent que je perde. Ils oublient qu'ils parlent de vrais personnes qui ont des sentiments et vivent leur quotidien (pour la plupart) comme tout le monde", conclut Kendall. Ce visage, l'un des plus demandés de l'industrie de la mode, s'affiche en couverture du nouveau numéro du magazine V.