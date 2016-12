Kendall Jenner, Bella Hadid, Rihanna : Sources d'inspiration pour les fêtes

Et si la ferveur des fêtes ne vous atteint pas, choisissez de rester stylée comme vous l'êtes toute l'année !

En robe prêt-à-porter comme Lady Gaga et Victoria Beckham, créatrice et ambassadrice de sa pré-collection automne-hiver 2017, ou pantalon évasé à la Gigi Hadid et Rihanna (toutes les deux chaudement vêtues dans des vestes en shearling ou fourrure), vous épaterez celles et ceux qui auront la chance de célébrer Noël ou le début de 2017 en votre compagnie.

Vous voici désormais en possession des clés pour une fin d'année 2016 joyeuse et élégante. De quelles personnalités vous inspirerez-vous ?