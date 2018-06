Kendall Jenner et Bella Hadid : Top models ultrasexy, elles embrasent la Toile

Kendall Jenner et Bella Hadid sont les top models les plus en vogue de la planète ! Elle consolide leur statut en ajoutant à leurs books respectifs une nouvelle campagne publicitaire. Les deux bombes invitent leurs fans dans leur chambre de motel où elles se déshabillent...

C'est pour Dsquared2 que Kendall et Bella réalisent un nouveau numéro de charme ! Les mannequins de 22 et 21 ans sont les stars de la campagne publicitaire automne-hiver 2018 de la marque italienne. Elles ont été photographiées par le duo Mert et Marcus composé de Mert Alas et Marcus Piggott, et se mettent en scène dans le film de la campagne inspiré des westerns.

Kendall et Bella apparaissent dans deux chambres séparées dans un motel. Vêtues de la collection automne-hiver 2018 de Dsquared2, les deux amies se déshabillent et prennent part à un jeu de séduction avec les autres figurants de la campagne.