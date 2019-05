Kendall Jenner et Ben Simmons en couple : bientôt le mariage ? Elle répond

En février 2019, Kendall Jenner officialisait enfin avec son chéri, le joueur de NBA Ben Simmons. Dans le numéro de ce mois de juin du Vogue Australie, la supermodel s'exprime comme jamais sur son couple avec l'athlète de 22 ans. Posant pour la couverture du célèbre magazine, Kendall a confié lors de son interview qu'elle pourrait se marier avec son amoureux "peut-être un jour".

La star de L'Incroyable Famille Kardashian, âgée de 23 ans, a été questionnée sur ses désirs de mariage, elle qui est ambassadrice de la marque de bijoux Tiffany & Co. "Définitivement pas maintenant, mais un jour peut-être", a t-elle répondu en riant. "J'ai des exemples de comment mes soeurs font pour gérer l'attention médiatique portée sur leurs couples et c'est cool d'apprendre de ça", poursuit Kendall, qui dit préférer ne pas trop en dévoiler pour ne pas que les choses "tournent mal".

"Aussi, je suis très jeune et j'ai l'impression que les relations amoureuses ne sont pas toujours faites pour durer. Je ne veux pas porter trop d'attention sur quelque chose qui ne va peut-être pas durer", poursuit la soeur de Kylie Jenner. On ne sait pas vraiment depuis combien de temps Kendall Jenner et Ben Simmons sont en couple. De passage dans l'émission d'Ellen DeGeneres en février 2019, l'animatrice l'a interrogée à ce sujet. Kendall avait alors répondu : "Depuis un moment maintenant". On n'en saura donc pas plus sur leur mystérieuse idylle.

Retrouvez l'interview de Kendall Jenner en intégralité dans le numéro du mois de juin 2019 de Vogue Australie, disponible le 27 mai 2019.