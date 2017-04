Kendall Jenner : Nouveau look de première dame après le scandale Pepsi

La popularité et l'influence des célébrités se mesurent, entre autres, sur les réseaux sociaux, que Kendall Jenner a soigneusement évités depuis le tollé provoqué par sa campagne publicitaire pour Pepsi. Elle y a fait son come-back en révélant un nouveau visage : le top model de 21 ans affiche le look de First Lady idéale...

Ce jeudi 13 avril, Kendall Jenner a publié sur Instagram et Twitter la photo de sa dernière parution presse en date ! Elle prête son visage au prochain numéro du Harper's BAZAAR, un spécial beauté marquant le 150e anniversaire du magazine.

Coiffée de cheveux volumineux, la jolie brune porte sur la couv' des boucles d'oreilles en diamant et un rouge à lèvres assorti à sa robe, un look très première dame américaine. Kendall adresse aux lecteurs du Harper's BAZAAR un regard irrésistible. Elle écrit en légende : "Restez branchés..."