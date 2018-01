Kendall Jenner : Son étonnante ressemblance avec un célèbre chanteur...

Kendall Jenner, sosie de... Ricky Martin ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est la comparaison relevée par le Mail Online et qui, à regarder de plus près, n'est pas forcément si étonnante !

Nos confrères affirment avoir vu sur Instagram, sans toutefois partager le lien permettant de remonter jusqu'à la source, la publication par un internaute d'un vieux cliché de Ricky Martin, enfant, et sur lequel il aurait commenté : "J'ai cru que c'était Kendall Jenner !!" Si cela paraît d'abord étrange, en réalité on retrouve bel et bien plusieurs similitudes physiques entre le chanteur et le mannequin, notamment dans la forme du menton ou de la bouche. Tous deux partagent aussi des traits fins. D'ailleurs, le Mail Online, affirmant toujours s'appuyer sur un autre internaute, compare aussi le jeune Ricky Martin à Romeo Brooklyn et, là aussi, on peut constater les points communs.

Si on ne sait pas encore à quoi ressemblera Kendall Jenner adulte, pour Ricky Martin on peut dire qu'il a gardé le même joli minois et est devenu carrément canon. A 46 ans, le jeune marié, est d'ailleurs toujours très hot...

Thomas Montet