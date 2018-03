Kendall Jenner, tatouée à un endroit improbable, se justifie : "J'étais ivre !"

Au cours de son interview, celle qui est devenue le mannequin le mieux payé au monde a aussi évoqué le fait qu'elle était la seule de ses soeurs à ne pas être maman. Pour rappel, Khloé donnera naissance à son premier enfant dans quelques jours (il s'agit d'une petite fille !), tandis que Kylie est depuis peu la maman comblée de Stormi. Kourtney et Kim sont quant à elles respectivement maman de Mason (9 ans), Penelope (5 ans), Reign (3 ans), North (4 ans), Saint (2 ans) et Chicago (2 mois). "Il y a des moments où je me pose la question de savoir si j'ai envie d'avoir un bébé. Mais non, ce n'est pas le cas. Tout va bien. Je peux attendre un peu plus longtemps. Mais ce qui est génial, c'est que j'ai tous ces bébés avec lesquels jouer, donc je joue avec eux et puis je les rends à leurs parents", a-t-elle plaisanté.