Kendall Jenner est-elle bisexuelle ? "Qui sait ?! Je suis pour les expériences"

La planète Mode se remet encore d'une série de fashion weeks. Kendall Jenner en a attendu la fin pour consolider son statut de top model le plus en vogue. Elle y parvient en figurant sur une nouvelle couverture de magazine et dans une interview où elle évoque sa sexualité.

C'est pour Vogue américain que Kendall Jenner prend la pose. La petite soeur de Kourtney, Kim et Khloé Kardashian et grande soeur de Kylie Jenner est la star du numéro d'avril de la prestigieuse publication. Photographiée par le duo Mert et Marcus (composé des photographes Mert Alas et Marcus Piggott) et habillée d'une robe Haute Couture Chanel, collection printemps-été 2018, Kendall en partage la couv' avec un cacatoès blanc.

Toujours pour Vogue, Miss Jenner se met en scène dans une vidéo. Le mannequin de 22 ans y répond à une série de questions existentielles.