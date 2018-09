Kendji Girac : Comment il a évité ses fans lors de la finale de The Voice

En 2014, Kendji Girac se faisait connaître du grand public dans la saison 3 de The Voice (TF1). Très vite, le beau brun de 22 ans a séduit les téléspectateurs, au point de remporter l'édition. Et son succès été tel que la production du show musical a dû trouver un stratagème pour lui faire éviter la foule le soir de la finale.

Invité dans C à vous (France 5) mardi 18 septembre 2018 afin de faire la promotion de son dernier album Amigo, sorti le 31 août dernier, Kendi Girac a fait une révélation surprenante. Après que l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine (48 ans) a déclaré "il paraît que dans la finale de The Voice, on avait dû vous cacher et vous transporter dans un flight case", le chanteur a confié : "Oui, un flight case beaucoup plus grand, et j'ai traversé la foule avec ça parce qu'on avait un temps à respecter et que si je sortais dehors, il fallait que je fasse des photos, des autographes." Cette combine a permis à Kendji Girac de traverser le studio ni vu ni connu.

L'interprète de Maria Maria a également évoqué sa soudaine notoriété à l'époque de The Voice. Il n'avait que 17 ans et avait donc eu beaucoup de mal à la gérer : "J'avais du mal à comprendre. (...) Ça m'est tombé sur la tête, mais merci à la vie. (...) Beaucoup de personnes me suivaient alors que je n'avais fait qu'une ou deux apparitions à la télé. Je me suis demandé ce qu'il se passait." Aujourd'hui, Kendji Girac la gère heureusement mieux qu'à ses débuts, notamment grâce à sa famille qui l'a toujours épaulé.

Du côté des audiences, l'émission C à vous diffusée hier soir a rassemblé 986 000 téléspectateurs (soit 6,3% de part de marché).