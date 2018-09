Kendji Girac : Son nouveau projet loin de la scène musicale

Kendji Girac est au top de sa carrière. Depuis sa victoire dans la saison 3 du télé-crochet The Voice : La plus belle voix en 2014, le chanteur s'est imposé dans le paysage musical français. Avec déjà plus de 2 millions d'albums vendus et à seulement 22 ans, il est de retour avec son troisième opus intitulé Amigo. Mais c'est dans un tout autre registre que le plus célèbre des gitans tente désormais de s'illustrer.

Dans le nouveau numéro du Parisien Week End, Kendji Girac fait des révélations sur ses désirs les plus fous. Entre une collaboration avec Pharrell Williams, jouer dans le film Pirates des Caraïbes ou encore vivre à l'état sauvage, le jeune homme évoque son ambition de lancer sa marque de vêtements. Et selon lui, ce rêve devrait bientôt se concrétiser : "J'en cherche encore le nom, mais c'est dans les tuyaux."

À la pointe de la mode, Kendji Girac a déjà une idée bien précise du style qu'il aimerait mettre en avant pour sa marque, et attention, ça risque de piquer les yeux. "Mes vêtements seront assez flashy, comme ceux que je porte d'habitude. On a besoin de couleurs vives, elles représentent le soleil et la joie."

En attendant d'enchaîner les défilés, Kendji Girac peut se vanter de cartonner avec son album Amigo. Sorti le 31 août dernier, il a déjà régalé ses milliers de fans et promet d'avoir au moins autant de succès que les précédents.

