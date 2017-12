Kenza (Loft Story), son ex Jean-Michel Maire : "Je le trouve un peu lourd"

Kenza Braiga (40 ans) s'est prêtée au jeu de L'interview sans filtre de Télé Loisirs. L'occasion d'évoquer ses projets, mais également sa vie amoureuse.

Aussi a-t-elle rappelé qu'elle avait été en couple avec... Jean-Michel Maire, à l'époque où il était encore grand reporter pour Le Figaro, en 2009. Et la participante de Loft Story (en 2001) en garde un très bon souvenir : "On est restés six mois ensemble à peu près, ce n'est pas rien. On s'aimait beaucoup." Mais les anciens tourtereaux ont fini par prendre des chemins différents : "Comme beaucoup de couples, à un moment donné, on n'a pas pris la même direction. Après, il a fait de la télé, son visage a été connu du jour au lendemain donc forcément, son entourage a changé, son aura et sa personnalité ont aussi changé. C'est un homme public. Ça apporte un nouvel environnement, de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes."

Kenza s'est ensuite exprimée sur l'image de séducteur de Jean-Michel Maire dans Touche pas à mon poste (C8). Selon l'ancienne colocataire de Loana, "il joue très bien son rôle" et est très "intelligent". Elle a toutefois admis qu'elle ne cautionnait pas toujours son comportement : "Ce n'était pas un grand romantique, mais il n'était pas lourdingue comme il l'est parfois dans l'émission. Des fois, je le trouve un peu lourd."

Depuis leur rupture, Kenza n'est plus en contact avec Jean-Michel Maire. Et elle ne s'en porte pas plus mal : "Je ne suis plus du tout son genre, tu sais. Et quand c'est terminé, c'est terminé. Je ne ressors pas avec mes ex en général."

