Kenza (Loft Story) célibataire : "Je suis exigeante"

Après Philippe Lellouche, Émilie Besse ou encore Évelyne Thomas, c'était au tour de Kenza Braiga (40 ans) de se prêter à au jeu de l'interview sans filtre de Télé Loisirs. L'occasion de découvrir que la candidate de Loft Story (en 2001) est toujours un coeur à prendre.

"C'est parce que je suis exigeante et que je sais ce que je veux. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui me fasse vibrer, je n'ai pas envie de quelque chose de médiocre", a-t-elle expliqué pour justifier son célibat. Espérons donc qu'elle trouvera chaussure à son pied prochainement. En attendant, Kenza se concentre sur ses projets : un blog et l'écriture d'un nouveau livre.

N'espérez donc pas voir l'ancienne colocataire de Loana dans Loft Story dans une télé-réalité, elle a bel et bien tourné la page après sa participation à l'émission de M6 : "Je n'ai pas fait Les Anges pourtant on me l'a proposé. On m'a aussi proposé La Villa des coeurs brisés (...). Dès qu'on m'a passé un coup de fil, j'ai refusé. Ce n'est plus mon truc."