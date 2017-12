Kenza révèle son salaire pour Loft Story : "Je n'ai pas beaucoup touché"

En 2001, Kenza participait à Loft Story, émission diffusée sur M6 et dont Loana est ressortie grande gagnante. Plus de quinze ans plus tard, la candidate fait quelques confidences au micro de Laurent Argelier pour Télé Loisirs et évoque notamment la somme qu'elle a perçue pour son aventure.

Kenza l'assure, elle n'a finalement "pas beaucoup" touché. "En globalité, ça m'a rapporté à l'époque 100 000 francs", confie-t-elle. Une somme non négligeable... "Mais je rappelle qu'après, il faut payer des impôts. Ce n'est pas un gain de jeu, donc ça descend", précise l'ex-compagne de Jean-Michel Maire.

Et avec ce qu'il reste, "tu n'as pas de quoi te payer un appartement". Du coup, Kenza s'est offert une voiture "qui a depuis été revendue". Mais ce n'est pas tout : elle a "fait plaisir" à sa maman et comblé ses "petites dettes".

Pour rappel, Félicien de Loft Story 2 avait également révélé son salaire sur le plateau de Non Stop People. "C'était en francs, je m'en souviendrai toujours : 24 000 francs. Pour six semaines", avait-il lancé. Par la suite, l'interprète de la Cum-Cum Mania avait touché de l'argent grâce aux droits photo et aux chansons.