Keshia Knight Pulliam : La star du Cosby Show est maman !

Keshia Knight Pulliam, qui incarnait la jeune Rudy Huxtable dans le Cosby Show, est devenue maman pour la première fois. L'actrice américaine de 37 ans vient de donner naissance à une petite fille...

Lundi 23 janvier, l'actrice a annoncé, sur son compte Instagram, l'arrivée de sa fille. "Ella Grace est là !!!", a-t-elle ainsi écrit en légende d'une photo où l'on peut voir les pieds de son bébé qu'elle tient dans ses bras. Sans doute encore bouleversée par son récent divorce d'avec Ed Hartwell, ancienne gloire éphémère de la National Football League (NFL) dont on imagine qu'il est le papa, Keshia Knight Pulliam n'a pas donné de détails particuliers sur cette naissance... Quelques jours à peine après l'annonce de la grossesse de l'actrice, le sportif avait déposé une demande de divorce auprès de la justice ainsi qu'un test de paternité. Classe...

Depuis la fin du Cosby Show en 1992, Keshia Knight Pulliam a multiplié les rôles sur le petit écran, sans jamais vraiment retrouver le succès. Elle a cependant joué pendant plusieurs saisons dans la série assez méconnue en France Tyler Perry's House of Payne, terminée en 2012. Son dernier rôle remonte à l'an passé, dans le mini-série Here We Go Again.