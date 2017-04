Kev Adams : Folle soirée avec son frère Noam, il se lâche

En famille on oublie tout. Alors qu'il essuie ces jours-ci de vives critiques sur son film actuellement à l'affiche Gangsterdam, il en faut plus pour démoraliser le chouchou des Français. Kev Adams était de sortie le 22 mars dernier pour voir mixer un DJ qu'il affectionne tout particulièrement : Son frère !

L'humoriste s'est en effet rendu au célèbre VIP Room à Paris pour assister, depuis la cabine du DJ, et écouter le set endiablé de son petit frère Noam qui officie sous le nom de scène de DJ Noyz. Et d'après les photos exclusives que nous vous proposons de découvrir, Kev a eu l'air de prendre son pied. Les deux frères semblaient très proches et ravis de passer cette soirée ensemble. Car entre la tournée promotionnelle de Kev et la carrière de DJ de Noam les garçons ne peuvent sans doute pas se voir autant qu'ils le voudraient.

Sur le compte Instagram de Noam on se rend compte que le jeune DJ de 19 ans a déjà une belle carrière d'entamée et qu'il mixe dans les plus grands clubs. Une belle réussite pour l'autre frère Adams qui devrait faire de plus en plus parler de lui dans les années à venir. On rêve d'ailleurs d'une collaboration artistiques entre les deux frères qu'on a parfois du mal à départager tellement ils se ressemblent.