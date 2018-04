Kev Adams mauvais dragueur : "La célébrité et l'exposition m'ont aidé"

Dans son nouveau film Love Addict, en salles le 18 avril, Kev Adams incarne un amoureux compulsif des femmes. Sur le plateau de l'émission Sept à huit sur TF1 le 1er avril, la star de 26 ans est alors interrogée sur ses propres compétences de dragueur, lui qui est régulièrement associé à pas moins que l'ancienne univers Iris Mittenaere. Le jeune homme répond comment il est avec les femmes...

"Moi je suis un très mauvais dragueur, je suis très mal à l'aise. Parfois je parle avec une fille et au bout d'une heure, je lui dis : 'Je te dérange pas ?' Elle me répond : 'Bah non, puisqu'on est en train de parler depuis une heure.' J'ai toujours peur de déranger, d'avoir le mauvais mot, d'être maladroit. Donc je crois que je ne suis pas un très bon dragueur. Je crois que, pour le coup, la célébrité et l'exposition m'ont aidé à avoir le cran d'aller parler aux filles." On lui demande alors si la célébrité rend plus beau : "Je ne sais pas, mais ça donne confiance, ça c'est une évidence."

La séduction des hommes est au coeur de son film mais également de l'actualité aujourd'hui depuis l'affaire Weinstein et les mouvements #Metoo et #Balance ton porc. Quel regard porte-t-il sur ce sujet de société ? "C'est effectivement très touchy vu l'époque. Et je trouve que c'est cool d'en parler avec beaucoup d'humour, dans une comédie." A la question si l'on peut draguer aujourd'hui comme on draguait hier, il répond : "Je crois qu'il n'y a jamais eu de problème à draguer, tant qu'on drague dans le respect. Tout ce qui s'est passé est très bien, ça va freiner plus d'un malade. (...) Je trouve ça joli pour ce mot, 'draguer'. Si seulement tous ces hommes accusés avaient simplement 'dragué', il n'y aurait pas de problème. Draguer c'est proposer, et pas imposer." Il expliquera ensuite que dans son film, "le pouvoir est pris par la femme".