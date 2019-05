Kev Adams, un retour de flamme pour Iris Mittenaere ? "On verra bien..."

Kev Adams a 27 ans seulement et déjà dix ans de carrière. L'humoriste et acteur parcourt la France avec un nouveau spectacle, justement intitulé Sois 10 ans. Dans une grande interview accordée au nouveau numéro de Gala, en kiosques ce 8 mai 2019, il parle de sa vie sentimentale et de son idylle avec Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016.

Le magazine Gala lui demande si cette histoire d'amour est terminée. Kev Adams laisse planer un petit doute : "Je préfère dire qu'elle est terminée pour l'instant. Mais on ne sait jamais de quoi la vie est faite !" Quant à un possible retour de flamme, l'acteur répond : "On verra bien..."

Dans son nouveau one-man show, il fait un clin d'oeil à cette histoire d'amour qui fut tant commentée dans la presse : "Dans mon spectacle, je touche à l'intime, je parle de mes frères, de ma mère et de ma relation avec Miss Univers, confiait-il en mars dans TV Magazine. Encore une fois, je parle d'elle sur deux vannes en réalité, ensuite je parle plus des relations amoureuses en règle générale et de ce que j'ai appris grâce à celle-ci."

Dans Gala, le jeune homme de 27 ans partage ses doutes : "Je ne crois pas être prêt à vivre en couple, pour l'instant. Je fais peut-être partie d'une génération qui a envie de vivre tout, de profiter de cette jeunesse à fond. M'installer, vivre aujourd'hui avec une fille, ce serait comme rentrer dans une nouvelle phase de ma vie et je pense que ce serait prématuré. En même temps, je me demande si ça se choisit vraiment, ces choses-là ? Est-ce qu'on peut vraiment calculer sa vie sentimentale comme on peut le faire pour une carrière ? Je ne crois pas. Alors j'essaie d'écouter mon instinct. Et pour l'instant, mon instinct me dit : 'Cool, tranquille, tout va bien.' Mais qui sait ce que l'avenir me réserve..."

Tandis que Kev Adams poursuit cette tournée anniversaire, son ancienne compagne, la sublime Iris Mittenaere, fait ses débuts au Paradis latin dans la revue L'Oiseau Paradis.