Kevin (Les Marseillais) accusé d'avoir poussé Paga à l'adultère : Sa réponse !

De retour dans la nouvelle saison des Marseillais tournée en Argentine, Kevin n'a pas mis longtemps avant de jeter son dévolu sur l'une des petites nouvelles de l'aventure : Jessica Errero. Mais s'il était habitué à ce que les femmes tombent devant lui comme des mouches, le meilleur ami de Julien Tanti a été obligé de sortir les rames pour séduire la jolie brune comme il nous l'a rappelé : "J'étais obligé de passer de jaguar à canard. Elle s'attendait à ce que je saute sur tout le monde, du coup il fallait que je me fasse petit un peu. C'est la technique de reculer pour mieux sauter. J'ai essayé d'être plus droit et de plus apprendre à la connaître."

Une technique qui a fonctionné puisque les deux candidats se sont mis en couple durant le tournage. Une histoire d'amour qui pourrait avoir mis Carla, l'une des anciennes petites amies de Kevin, dans tous ses états. "Je pense qu'elle sera amoureuse de moi toute sa vie. Tant que je ne lui mets pas la bague au doigt, elle sera amoureuse de moi", a déclaré le jeune homme.

Kevin se défend !

De son côté, Paga s'est mis en tête de séduire Manon, alors qu'il était encore en couple avec Adixia. Et il n'a pas tardé à demander conseil à ses "fratés" Julien et Kevin. Pour le taquiner, ces derniers se sont amusés à le pousser vers la jolie brune. Un comportement qui est loin d'avoir plu aux internautes. Nombreux sont ceux qui lui ont reproché d'avoir incité Paga à être infidèle. Des accusations dont Kevin s'est défendu : "Je pense que personne ne pousse quelqu'un à faire quelque chose. On le taquinait, comme on taquine Jessica ou d'autres candidats. S'il a fait ça à ce moment-là, c'est qu'il avait ses raisons. Je ne pense pas avoir autant de pouvoirs."

Le message est passé !

