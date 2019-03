Khloé Kardashian cocue : La maîtresse de Tristan s'excuse... elle la flingue !

Rien ne va plus entre Jordyn Woods et le clan Kardashian ! Si elle est restée discrète depuis l'annonce du scandale par TMZ, la meilleure amie de Kylie Jenner s'est enfin exprimée sur son aventure avec Tristan Thompson, l'ex-compagnon de Khloé Kardashian. Il a donc fallu attendre ce vendredi 1er mars 2019 pour entendre les premières déclarations de la jolie it-girl. Cette dernière a décidé de se confier face à Jada Pinkett-Smith, la femme de Will Smith, qui est à la tête de l'émission Red Table Talk.

Très émue mais soutenue par la famille Smith, Jordyn Woods a relaté les faits de cette fameuse soirée où elle s'est retrouvée avec Tristan Thompson. "Je dis à tout le monde que je pars, je dis à Tristan que je pars, ma voiture est à l'extérieur. C'est donc là que l'histoire devient délicate", a-t-elle commencé avant d'affirmer qu'elle n'était pas ivre lors de cette escapade. Sans une pointe d'hésitation, Jordyn Woods a confirmé que c'est Tristan Thompson qui a fauté en l'embrassant : "En sortant, il m'a embrassée. Il m'a embrassée mais sans passion. C'était comme un bisou sur les lèvres, mais pas de langue."

Dans sa lancée, Jordyn Woods a confié qu'elle n'avait eu aucune relation sexuelle avec le père de True, la fille de Khloé Kardashian. La protégée de Will Smith a même déclaré qu'elle n'était pas la cause de la rupture entre la soeur de Kim Kardashian et le basketteur professionnel. Elle en reste néanmoins très affectée et n'a pas voulu dire la vérité à Khloé Kardashian de peur de la faire souffrir : "Je n'étais pas honnête à propos des faits qui ont eu lieu. Je ne voulais pas jeter plus d'huile sur le feu. Elle ne mérite plus ça. Elle a été humiliée au point que les gens ne se soucient plus de sa blessure. J'ai discuté un peu avec Khloé, je lui ai dit que j'étais prête à tout faire pour apaiser les choses. Il n'y avait aucune intention malveillante."

Sa parole contre celle de Khloé...

Malheureusement, toute cette affaire a eu d'importantes répercussions sur son quotidien et sur sa famille. Jordyn Woods était tellement affectée que sa santé physique et mentale en ont pris un coup. "Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus dormir. Je ne pouvais même plus regarder mon téléphone. Mon frère ne peut pas aller au travail, ma soeur ne peut pas aller à l'école. Ma mère ne peut même pas aller à l'épicerie", a-t-elle confié.

Tristan est aussi à blâmer mais Tristan est le père de mon enfant.

Bien que Jordyn reconnaît ses erreurs, Khloé Kardashian ne l'a pas vu ainsi. Quelques minutes après la diffusion de l'interview sur Facebook, la mère de True s'est énervée sur son compte Twitter et n'a pas hésité à clasher la jeune mannequin de 21 ans. "Pourquoi tu mens @jordynwoods ? Si tu veux sauver ta peau en devenant un personnage public, tu dois au moins être honnête avec ton histoire. D'ailleurs, tu es la raison pour laquelle ma famille est brisée", a-t-elle déclaré avant de citer son ex-compagnon : "Tristan est aussi à blâmer mais Tristan est le père de mon enfant. Peu importe ce qu'il me fait, je ne ferai pas cela à ma fille. Il s'est confié sur la situation en privé. Si Tristan mentait publiquement sur ce qui s'est passé, alors oui, je lui parlerais aussi publiquement."