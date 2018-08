Khloé Kardashian : Fessier XXL pour une escapade avec son chéri Tristan Thompson

Cet été, les stars se sont encore ruées en masse vers le Mexique. Tandis que sa grande soeur Kourtney Kardashian se trouve actuellement Cabo San Lucas pour une virée entre copines, Khloé Kardashian a passé quelques jours à Puerto Vallarta avec son compagnon Tristan Thompson et leur fille True, née le 12 avril 2018 à Cleveland (Ohio). Les jeunes parents étaient accompagnés de Kendall Jenner et de son chéri Ben Simmons.

Si Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont connu une période délicate avant la naissance de leur premier enfant suite à l'infidélité avérée du basketteur des Cavaliers de Cleveland, la star de télé-réalité de 34 ans et le sportif canadien de 27 ans semblent à nouveau sur la même longueur d'onde.

Complices lors de leur escapade au Mexique, les parents de la petite True ont été aperçus en train de partager de doux moments, notamment dans la piscine dans laquelle ils étaient installés. "Khloé et Tristan semblent bien aller... Il n'y a pas de tension ni de rancoeur entre eux. Khloé semble très amoureuse et lui aussi, a commenté une source à E! Il lui faisait des compliments tout le temps et lui a dit combien elle était belle." Cette parenthèse enchantée a été l'occasion pour Khloé Kardashian d'exposer sa jolie silhouette d'après accouchement et ses formes généreuses. La jeune maman a perdu 15 kilos depuis le mois d'avril.