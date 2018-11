Khloé Kardashian : Fière de sa silhouette sur des photos de vacances sensuelles

Khloé Kardashian est fière de son corps et ça se voit ! Après avoir joué les mannequins Victoria's Secret avec Kendall et Kylie pour Halloween, la jeune maman n'en finit plus de mettre en avant son corps athlétique. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, la star de télé-réalité a publié deux nouveaux clichés pour le moins sensuels, ce lundi 5 novembre 2018.