Khloe Kardashian, son message à Jordyn Woods : "Si fière de la femme que tu es"

Depuis des années, l'émission de télé-réalité L'Incroyable Famille Kardashian retrace le quotidien de cette famille pas comme les autres. Seulement, et pour des raisons évidentes de montage et de réalisation, les épisodes sont diffusés des mois après avoir été tournés. Dans le prochain opus de la saison 16, les Kardashian célèbrent en famille le lancement de la capsule Jordyn Woods x Kylie Jenner de la marque Kylie Cosmetics, fameuse marque de make-up d'une certaine Kylie Jenner. La collection est d'ailleurs toujours disponible sur le site de la firme...

Meilleure amie de Kylie depuis leur plus tendre enfance, Jordyn Woods vit alors chez elle. Il faut bien avoir en tête que la scène se déroule quelques jours à peine avant que le scandale d'adultère de Tristan Thompson et Jordyn n'éclate au grand jour. Voulant encourager la grande amie de sa soeur, qui (était) comme une soeur pour elle, Khloe Kardashian se lance dans un grand discours : "Kylie et Jordyn, je voudrais dire que je suis très fière de vous. Jordyn, tu vas avoir 21 ans. Je te connais depuis toujours et je suis si fière de la femme que tu es devenue. Vous voir amies après tout ce que vous avez vécu est incroyable. Cette collection sera un immense succès." Une vidéo particulièrement étrange à regarder aujourd'hui.