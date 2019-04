Khloé Kardashian, les 1 an de sa fille True : Son ex Tristan Thompson poignant

Chaque membre du clan Kardashian a partagé un tendre message d'anniversaire sur les réseaux sociaux. Kylie Jenner, maman de Stormi (1 an), a écrit : "Joyeux anniversaire magnifique True. Ton énergie irradie et tu es si spéciale. Je t'aime et suis impatiente de te voir grandir." De son côté, Kim Kardashian, maman des jeunes North (5 ans), Saint (3 ans) et Chicago (1 an), a commenté : "Je n'aurais pu rêver meilleure amie pour toi que ta cousine Chi. Voir à quel point vous êtes proches, exactement comme maman et moi, nous savons combien vous allez vous amuser les filles ! Je serai toujours là pour toi mon adorable petite True - Tata Kiki."