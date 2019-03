Khloe Kardashian trompée : Kylie ne veut plus voir Jordyn Woods

En février, on apprenait que Jordyn Woods, la meilleure amie de Kylie Jenner, avait fricoté avec le compagnon de Khloe Kardashian, le basketteur Tristan Thompson. La nouvelle avait déclenché une vive polémique au sein du clan Kardashian, dont Jordyn Woods avait été exclue, alors qu'elle vivait sous le même toit que sa meilleure amie. Début mars, une source apprenait à People que les deux jeunes femmes seraient encore "en contact", s'échangeant régulièrement "des messages". Pourtant, si on les disait déjà réconciliées, il n'en serait rien.

Vendredi 22 mars 2019, une source proche de la milliardaire confiait à E! Entertainment qu'elle ne voudrait plus avoir affaire à Jordyn Woods : "Kylie est passée à autre chose. Elle s'est rendu compte qu'elle n'avait pas tant que ça besoin de Jordyn." La séparation des deux anciennes BFF serait motivée par l'interview vérité de Jordyn Woods, qu'elle avait accordée à Red Table Talk. "Leur amitié ne sera plus jamais la même, assure un proche cité par le site TMZ.com. Elle a laissé tomber la possibilité d'arranger les choses avec Jordyn. Kylie n'a fait aucun effort pour réparer les pots cassés et elle ne lui adresse plus la parole depuis son interview, qui n'a pas eu l'effet escompté puisqu'elle a nié avoir couché avec Tristan."

Après les déclarations de Jordyn Woods, Kylie aurait été "plus furieuse que jamais" et n'attendait qu'une seule chose : que Jordyn vienne récupérer ses affaires dans sa maison. "Elle est prête à se montrer polie avec elle dans le futur, mais ça s'arrête là", poursuit cette même source. Une amitié définitivement brisée ?