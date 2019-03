Kylie Jenner milliardaire : Kim, Khloé et Kendall loin de la rattraper

Les Kardashian font partie des célébrités les plus populaires et influentes de la planète ! En matière de fortune, Kylie Jenner surclasse ses soeurs grâce à sa marque de maquillage, Kylie Cosmetics, qui lui a permis de devenir milliardaire. Loin derrière elle, Kim, Khloé, Kourtney et Kendall travaillent dur pour la rattraper.

La semaine passée, Forbes a remis à Kylie Jenner le titre de plus jeune milliardaire autodidacte ! La bombe de 21 ans a amassé une fortune colossale, essentiellement grâce à sa marque de produits de beauté, Kylie Cosmetics. Elle devance le fondateur et PDG de Facebook, Marc Zuckerberg, devenu milliardaire à 23 ans.

Qu'en est-il des autres membres de la famille Kardashian-Jenner ? People s'est intéressé aux patrimoines respectifs de Kris Jenner et de ses filles. Le site américain classe Kim Kardashian en deuxième position, avec une fortune estimée à 350 millions de dollars, et Caitlyn Jenner en troisième avec 100 millions de dollars, une somme gagnée depuis sa transition rendue publique en 2015, qui a donné lieu à la production d'une émission de télé-réalité, à la publication d'un livre et à plusieurs conférences rémunérées.

La momager (contraction des mots mom et manager) Kris Jenner et ses enfants Kourtney, Khloé Kardashian, le top model le mieux rémunéré de la planète Kendall Jenner et Rob Kardashian complètent la liste.