Kylie Jenner : Son "obsession" pour ses lèvres et la transformation de son corps

Dans cet entretien, la star de 21 ans évoque son succès dans les affaires mais surtout ses "complexes" physiques et sa nouvelle silhouette, sept mois après son accouchement.

On le sait, la maman de la petite Stormi a longtemps manqué de confiance en elle en raison de sa petite bouche. Lorsqu'elle était seulement âgée de 17 ans, et après avoir usé de tous les subterfuges pour en modifier l'apparence avec le maquillage, Kylie avait eu recours à des injections pour augmenter le volume de ses lèvres. Peu de temps après, elle décidait de se lancer dans l'industrie des cosmétiques, transformant son plus grand complexe en un empire florissant avec ses fameux Lip Kit. "J'étais super complexée par mes lèvres. Je voulais vraiment créer l'illusion de lèvres plus grosses, dont je faisais des traits de crayon complètement fous et les gens ont commencé à beaucoup en parler", a-t-elle confié.

La grossesse a complètement changé mon corps

Après ces premières métamorphoses, la petite soeur de Kim Kardashian a été la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Avec le temps, elle a appris à s'en défaire. "Tant de choses négatives me viennent tout le temps. Bien sûr, cela me touche, mais on apprend à avoir la peau dure. Rien ne dure et à chaque fois qu'une nouvelle histoire ou une nouvelle rumeur émerge, je sais que cela passera aussi. Tout dans la vie est transitoire", a-t-elle ajouté.

Depuis qu'elle est devenue maman, Kylie Jenner relativise. L'acceptation de soi est en marche. Preuve en est, elle a cessé de se faire des injections, s'amusant de nouveau avec le maquillage si elle souhaite faire illusion, et accepte pleinement son nouveau corps de jeune maman. "La grossesse a complètement changé mon corps à un très jeune âge. Mais je m'en fiche complètement", a-t-elle conclu.