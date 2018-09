Kylie Jenner : Sa petite Stormi, si potelée, est toujours "accrochée" à elle

Kylie Jenner reprend ses vieilles habitudes. Après avoir momentanément éloigné sa fille de l'exposition des réseaux sociaux, la star de 21 ans publie de nouveau régulièrement des photos de Stormi (7 mois), pour le plus grand bonheur des fans.

Mercredi 5 septembre 2018, la fondatrice de Kylie Cosmetics s'est saisie de ses comptes Snapchat et Instagram pour partager les coulisses du dernier shooting organisé pour sa marque. Kylie Jenner y est vue en train de se faire maquiller, tandis que sa fillette (née de ses amours avec le rappeur Travis Scott) est installée dans ses bras. Grosses joues et bras potelés, Stormi tient fermement d'une main les cheveux et le peignoir de sa mère. "S'accrocher à mes cheveux est son nouveau truc", a commenté la jeune maman.